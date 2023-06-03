Daily Faceoff: обмен Кузнецова оставит Овечкина без основного кормильца в большинстве

Журналист Daily Faceoff Франк Серавалли объяснил, почему добавил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в рейтинг из 25 хоккеистов, которых могут обменять в ближайшее межсезонье. 30-летний форвард занял пятое место в этом топе.

«Кузнецов — один из самых интригующих игроков в списке. Его поведение вне льда и дисквалификация за употребление кокаина задокументированы. Его последовательность и конкурентоспособность оказались под вопросом. Но он определённо один из самых талантливых игроков в лиге. Никто бы и глазом не повёл, если бы в следующем году Кузнецов снова шёл по графику очко за матч. Его имя циркулировало в слухах об обменах в 2021 году, а в следующем сезоне он набрал 78 баллов в 79 встречах. Поскольку он также может регрессировать, о чём свидетельствует падение его результативности, его контракт, вероятно, будет нелегко скинуть на другой клуб. С обменом Кузнецова «Вашингтон» покинет большинство россиян-ветеранов из состава Алекса Овечкина и оставит его без основного кормильца при игре в большинстве. Ожидается, что «Кэпс» изучат множество вариантов», — приводит слова Серавалли Daily Faceoff.