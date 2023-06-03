ESPN: исторический многообещающий сезон «Бостона» закончился катастрофическим крахом

ESPN проанализировал провал «Бостон Брюинз» в плей-офф после исторически успешного регулярного чемпионата.

«Что пошло не так?

Проклятие Президентского кубка снова срабатывает. «Бостон» всё сделал правильно в регулярном чемпионате. Он буквально лидировал в лиге почти во всех важных статистических категориях, установил рекорд по победам (65) и очкам (135), обошёл всех конкурентов и, казалось, почти не вспотел.

Это всё хорошо — в регулярном чемпионате. Плей-офф — это другой зверь. «Бостон» не выглядел таким голодным, как «Флорида» в серии первого раунда. Команда не могла укусить в ответ так же, как «Флорида» перед лицом невзгод.

Но самой большой проблемой для «Бостона» стал крах его вратарской игры. Линус Улльмарк прошёл путь от лидера в борьбе за «Везина Трофи» до провала в серии с «Флоридой», где он был похож на решето и с каждым разом спасал всё меньше. «Брюинз» не могли исправить собственные ошибки или защищаться достаточно хорошо, чтобы не пропустить ещё больше шайб. Вот так их исторический многообещающий сезон закончился катастрофическим крахом", — говорится в сообщении.