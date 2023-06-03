Дайал: «Филадельфию» с Проворовым на льду полностью переигрывали, Иван в трудном положении

Журналист The Athletic Харман Дайал прокомментировал попадание российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова в список игроков с худшими контрактами по соотношению цена-качество в своих командах. Хоккеист получает в год $ 6,75 млн, его контракт будет действовать ещё два сезона.
«Проворов, безусловно, попал в затруднительное положение — он рабочая лошадка № 1 в плохой команде, без высококлассного партнёра. Есть хороший шанс, что он сможет прийти в себя в более дружелюбной среде, к тому же в некоторых из своих предыдущих сезонов Иван играл на законном уровне топ-пары. Есть правдоподобный сценарий, при котором он может стоить каждой копейки своего контракта. Однако в этом сезоне Проворов не очень хорошо справлялся со сложной нагрузкой. «Филадельфию» с Проворовым на льду полностью переигрывали, а сам хоккеист набрал всего 27 очков, что является вторым худшим среднем показателем за всю его семилетнюю карьеру в НХЛ», — приводит слова Дайала The Athletic.
Напомним, Проворов в 82 матчах набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».
- 3 июня 2023
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