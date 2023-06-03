Гентайлл: Бобровский играет на неприлично высоком уровне, в самом разгаре похода за Кубком

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили традиционный рейтинг силы клубов — последний в нынешнем сезоне. «Флорида Пантерз» в нём поделила первое место с «Вегас Голден Найтс». Гентайлл поддержал «пантер» в их погоне за Кубком Стэнли.

«Я не собираюсь сидеть здесь и притворяться, что у меня есть какое-то реальное представление о том, что произойдёт [в финале]. На самом же деле, по традиции, я не знаю — и это если не считать того, что мы провели последнюю неделю в разговорах о том, насколько на тоненького будет эта серия. Мой выбор меняется каждый час. У меня каша в голове.

Однако на данный момент я ставлю на «Флориду» по простым причинам; у неё есть вратарь Сергей Бобровский в самом разгаре его похода за Кубком на неприлично высоком уровне игры и нападающий в… что бы вы ни предпочли, здесь подойдёт термин «в самом соку». У меня слабость к звёздной силе и этой истории, но я также никогда не претендовал на что-то другое.

Добавьте к этому тот факт, что эта команда на самом деле способна на большее, чем просто надеяться на величие Бобровского и Мэттью Ткачука — хотя мы не видели большего за последние несколько недель, — и я чувствую уверенность в своём выборе. Не огромную, но нормальную", — приводит слова Гентайлла The Athletic.