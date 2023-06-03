Стал известен план предсезонной подготовки «Авангарда» к сезону-2023/2024

«Авангард» в официальном телеграм-канале опубликовал план предсезонной подготовки к сезону-2023/2024.

17-18 июля в Омске состоится медосмотр. 27 июля будет сыгран товарищеский матч с «Омскими Крыльями». Встреча состоится в Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена». С 2 по 9 августа «Авангард» будет участвовать в предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» в Сочи. Там команда сыграет с «Сочи» (4 августа), со СКА (5 августа), со сборной России (7 августа) и с «Адмиралом» (8 августа).

Наконец, завершающей частью подготовки станет домашний предсезонный турнир, который пройдёт с 20 по 25 августа. В остальные дни «Авангард» будет проводить тренировки.

Напомним, в 2022 году омичи впервые в истории «Лига Ставок Sochi Hockey Open» стали победителями турнира.