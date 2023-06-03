Журналист Daily Faceoff прокомментировал возможный обмен Ивана Проворова из «Филадельфии»

Журналист Daily Faceoff Франк Серавалли объяснил, почему добавил российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова в рейтинг из 25 хоккеистов, которых могут обменять в ближайшее межсезонье. 26-летний хоккеист занял 18-е место в этом топе.

«Этим летом «Флайерз» будут получать звонки по Проворову, поскольку стало очевидно, что обе стороны недовольны: Проворов — своей ситуацией, «Флайерз» — его игрой. Вопрос: каков статус Проворова в лиге? Может ли он быть защитником №1? И как «Филадельфия» относится к нему по сравнению с остальной лигой? Пять лет назад Проворов стремился к тому, чтобы считаться элитным защитником, со статистикой точно такой же, как у Зака Веренски и других его ровесников. Эта надежда немного угасла, но Проворов также играл в некоторых плохих версиях «Флайерз» без особой поддержки. Нет гарантии, что «Флайерз» его обменяют, но они открыты для переговоров», — приводит слова Серавалли Daily Faceoff.