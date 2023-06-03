Экс главный тренер «Детройта» и «Торонто» Майк Бэбкок вернётся в НХЛ, возглавив «Коламбус»

Известный тренер Майк Бэбкок может возглавить «Коламбус Блю Джекетс», сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Официальное назначение 60-летнего наставника планируется на начало июля. Это связано с тем, что до конца июня у Бэбкока всё ещё действует соглашение с «Торонто Мэйпл Лифс». Тренер заключил восьмилетний контракт с «кленовыми листьями» в 2015 году.

Отметим, что после ухода из «Торонто» канадский специлист нигде не работал. За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: помимо «Мэйпл Лифс», в этот список входят «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году. Кроме того, Бэбкок возглавлял сборную Канады, с которой выиграл две Олимпиады (2010, 2014) и чемпионат мира (2004). Специалист является единственным в истории хоккейным наставником — член «Тройного золотого клуба».