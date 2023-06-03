Форвард «Вегаса» Барбашёв отреагировал на запрет привозить Кубок Стэнли в Россию

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв поделился мнением о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию в этом году. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что российские хоккеисты в случае победы в Кубке Стэнли второй год подряд не смогут отправиться с трофеем домой.

«Честно говоря, мне всё равно. Я действительно не думал об этом. Не думаю, что кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Это то, что есть, поэтому я на самом деле не думаю об этом», — приводит слова Барбашёва AP News.

Отметим, что в нынешнем сезоне как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли. За «Вегас», помимо Барбашёва, играет ещё и Павел Дорофеев, ещё не принявший участия в плей-офф. За «Флориду Пантерз» выступает Сергей Бобровский.