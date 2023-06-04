В НХЛ выступили с заявлением по поводу будущего Ничушкина после инцидента в отеле
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли выступил с заявлением по поводу инцидента с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным.
«НХЛ не ведёт расследование инцидента с Ничушкиным. «Колорадо» отреагировал на него должным образом, хоккеист имеет право играть. В начале этой недели были опубликованы кадры с полицейских камер.» — приводит слова Дэйли журналист Элиотт Фридман в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что в номере Ничушкина нашли пьяную девушку. Она не могла самостоятельно и в безопасности добраться до дома. Кроме того, она ударила врача «Эвеланш». Тот, в свою очередь, решил не выдвигать обвинений против неё. Согласно отчёту, об инциденте не поступало сообщений о каких-либо криминальных действиях.
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