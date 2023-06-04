38-летний Эрик Стаал установил новый рекорд в финалах Кубков Стэнли

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречается с «Флоридой Пантерз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2.

На десятой минуте первого периода счёт в матче открыл 38-летний канадский форвард гостей Эрик Стаал. В последний раз Стаал забивал в финале Кубка Стэнли 14 июня 2006 года, то есть 16 лет и 354 дня назад. Это самый большой разрыв между голами в финалах у одного игрока. Таким образом, Стаал установил рекорд НХЛ.

Также отметим, Эрик Стаал сумел превзойти достижение Марка Рекки, у которого разрыв между голами в финалах составляем 15 лет.

По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции. «Вегас», в свою очередь, занял первое место на Западе.