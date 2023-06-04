Иван Барбашёв набрал первое очко в финале Кубка Стэнли

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречается с «Флоридой Пантерз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2.

На седьмой минуте третьего периода при ничейном счёте 2:2 шайба Зака Уайтклауда вывела гостей вперёд. В моменте с голом ему ассистировали Джек Айкел и российский нападающий Иван Барбашёв. Отметим, что для россиянина это очко стало первым в финале Кубка Стэнли нынешнего сезона.

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Напомним, на счету Барбашёва шесть голов и 10 результативных передач в регулярном сезоне НХЛ. Он провёл за клуб 23 матча. В текущем плей-офф россиянин показал такую же результативность, забил шесть голов и сделал 10 ассистов.