«Вегас» вышел на третье место в истории по волевым победам в одном плей-офф НХЛ
Поделиться
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
Счёт в матче в первом периоде открыли гости усилиями Эрика Стаала, который отличился при игре в меньшинстве. Таким образом, «Голден Найтс» сегодня одержали волевую победу, которая стала для них уже девятой в нынешнем розыгрыше плей-офф.
«Вегас» вышел на третье место в истории по волевым победам в одном плей-офф НХЛ, повторив результат целой группы команд. Рекорд лиги по этому показателю принадлежит «Питтсбург Пингвинз»-2009 и «Колорадо Эвеланш»-2022, которые в указанные годы смогли одержать по 10 волевых побед.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
06:24
-
06:16
-
06:08
-
06:07
-
05:53
-
05:36
-
04:41
-
04:01
-
03:05
-
02:59
-
00:02
- 3 июня 2023
-
23:51
-
23:17
-
22:57
-
22:37
-
22:23
-
21:57
-
21:38
-
21:29
-
20:56
-
20:38
-
20:18
-
19:58
-
19:44
-
19:15
-
18:59
-
18:48
-
18:10
-
17:58
-
17:35
-
17:23
-
17:00
-
16:31
-
15:55
-
15:35
Партнерский контент