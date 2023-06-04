«Вегас» вышел на третье место в истории по волевым победам в одном плей-офф НХЛ

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Счёт в матче в первом периоде открыли гости усилиями Эрика Стаала, который отличился при игре в меньшинстве. Таким образом, «Голден Найтс» сегодня одержали волевую победу, которая стала для них уже девятой в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Вегас» вышел на третье место в истории по волевым победам в одном плей-офф НХЛ, повторив результат целой группы команд. Рекорд лиги по этому показателю принадлежит «Питтсбург Пингвинз»-2009 и «Колорадо Эвеланш»-2022, которые в указанные годы смогли одержать по 10 волевых побед.