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Смит вплотную приблизился к повторению достижения Фёдорова в финалах плей-офф НХЛ

Смит вплотную приблизился к повторению достижения Фёдорова в финалах плей-офф НХЛ
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Окончательный счёт в матче установил нападающий «Вегаса» Райлли Смит, поразивший пустые ворота. Таким образом канадский форвард продлил личную голевую серию в финальных матчах Кубка Стэнли до трёх игр. В 2018 году Райлли отличился в четвёртой и пятой встречах в финальной серии с «Вашингтон Кэпиталз».

За последние 40 лет более длительные голевые серии в финальных матчах плей-офф НХЛ выдавали только Марио Лемье (7 матчей), Уэйн Гретцки (6 матчей), а также Брайан Пропп, Сергей Фёдоров и Райан О'Райлли (4 матча).

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