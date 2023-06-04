НХЛ назвала участников Стадионной серии сезона-2023/2024
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила о расписании матчей Стадионной серии сезона-2023/2024.
В следующем сезоне в ходе этой серии на открытом воздухе состоятся две игры регулярного чемпионата НХЛ. 17 февраля встретятся «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз», а на следующий день 18 февраля свой матч проведут «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
Встречи пройдут на «Метлайф Стадиум», где обычно проводятся матчи профессиональной лиги американского футбола (NFL). Вместимость арены, расположенной в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси), составляет 82 500 человек. Этот стадион является домашней ареной клубов Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс»
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