Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Реакция 18-тысячной арены «Вегаса» на победный гол в первом матче финала Кубка Стэнли

Реакция 18-тысячной арены «Вегаса» на победный гол в первом матче финала Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встретился с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

После окончания матча появилось видео ликования 18-тысячной арены «Вегаса» после победного гола в первом матче финала Кубка Стэнли.

ВИДЕО

Напомним, в составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джонатан Маршессо, Ши Теодор, Зак Уайтклауд, Марк Стоун, а также Райлли Смит. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу матча результативной передачей, набрав своё первое очко в текущем финале Кубка Стэнли.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Эрик Стаал и Энтони Дюклер. Следующая игра состоится 6 июня. Начало — в 3:00 мск.

Материалы по теме
Даже Бобровский не спас! «Вегас» уверенно разобрался с «Флоридой» на старте финала НХЛ
Видео
Даже Бобровский не спас! «Вегас» уверенно разобрался с «Флоридой» на старте финала НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023