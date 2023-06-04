Реакция 18-тысячной арены «Вегаса» на победный гол в первом матче финала Кубка Стэнли
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встретился с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
После окончания матча появилось видео ликования 18-тысячной арены «Вегаса» после победного гола в первом матче финала Кубка Стэнли.
Напомним, в составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джонатан Маршессо, Ши Теодор, Зак Уайтклауд, Марк Стоун, а также Райлли Смит. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу матча результативной передачей, набрав своё первое очко в текущем финале Кубка Стэнли.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Эрик Стаал и Энтони Дюклер. Следующая игра состоится 6 июня. Начало — в 3:00 мск.
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