Барбашёв помог «Вегасу» переиграть «Флориду», фанаты освистали Месси. Главное к утру

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«Вегас Голден Найтс» переиграл «Флориду Пантерз» со счётом 5:2 в первом матче финальной серии, российский хоккеист Иван Барбашёв отметился ассистом, нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, а также главного тренера клуба Кристофа Галтье освистали во время церемонии награждения, российский боец Абубакар Нурмагомедов уступил бразильцу Элизеу дос Сантосу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Ассист Барбашёва помог «Вегасу» уверенно обыграть «Флориду» в первом матче финала.

2. Болельщики освистали Месси и Галтье во время церемонии награждения «ПСЖ».

3. Абубакар Нурмагомедов проиграл Элизеу дос Сантосу.

4. В НХЛ выступили с заявлением по поводу будущего Ничушкина после инцидента в отеле.

5. «ПСЖ» проиграл в последнем матче Рамоса и Месси за клуб, ведя в счёте 2:0.

6. Стали известны пары 1/8 финала «Ролан Гаррос» у мужчин.

7. Криштиану Роналду получил право влиять на трансферы в «Аль-Насре».

8. Зинченко на встрече с Владимиром Зеленским рассказал о целях благотворительного матча.

9. «Ренн» сыграет в Лиге Европы, «Монако» Головина остался без еврокубков.

10. «Лацио» обыграл «Эмполи» и занял второе место в чемпионате впервые за 24 года.