«Я провёл солидный матч». Бобровский — о поражении в первой игре финала Кубка Стэнли
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в первом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:5). Россиянин впервые в текущем плей-офф НХЛ после шестого матча серии с «Бостоном» пропустил больше трёх шайб.
«Это лишь первая игра финала. Это будет длинная серия. Впереди много хоккея. Мы играем, учимся и идём дальше.
Я играл в хороший хоккей и провёл солидную игру. Помимо голов, они создали несколько хороших моментов. У них было много хороших голевых моментов, и это было весело», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.
Бобровский в первом матче финала Кубка Стэнли отразил 29 бросков из 33. Второй матч серии состоится в Парадайсе 6 июня.
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