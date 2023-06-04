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«Я провёл солидный матч». Бобровский — о поражении в первой игре финала Кубка Стэнли

«Я провёл солидный матч». Бобровский — о поражении в первой игре финала Кубка Стэнли
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в первом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:5). Россиянин впервые в текущем плей-офф НХЛ после шестого матча серии с «Бостоном» пропустил больше трёх шайб.

«Это лишь первая игра финала. Это будет длинная серия. Впереди много хоккея. Мы играем, учимся и идём дальше.

Я играл в хороший хоккей и провёл солидную игру. Помимо голов, они создали несколько хороших моментов. У них было много хороших голевых моментов, и это было весело», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Бобровский в первом матче финала Кубка Стэнли отразил 29 бросков из 33. Второй матч серии состоится в Парадайсе 6 июня.

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