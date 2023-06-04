«Нереальный сейв, который перевернул игру». Тренер «Вегаса» — о спасении Хилла клюшкой

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди подвёл итоги первого матча финала Кубка Стэнли и восхитился фантастическим сейвом вратаря «Голден Найтс» Эдина Хилла. Голкипер в начале второго периода клюшкой отразил шайбу, летевшую в пустые ворота.
«Да, мы пропустили гол на последних секундах второго периода, но лучше так, чем пропустить его в начале третьего. У нас было время перегруппироваться и как бы сказать: «Успокойтесь и возвращайтесь к работе». В нашей команде достаточно опытных игроков, что и проявилось в третьем периоде и в конце игры, когда мы смогли сохранить нашу дисциплину и довести матч до победы.
Сейв Хилла в начале второго периода? Это нереальный сейв, который перевернул игру. Вам нужны такие сейвы в ключевые моменты матчей», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.
Второй матч финала Кубка Стэнли состоится в Парадайсе 6 июня.
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