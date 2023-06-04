Капитан «Вегаса» — о сейве Хилла: этот момент стал переломным и придал нам энергии

Капитан «Вегаса» Марк Стоун заявил, что сейв вратаря «Голден Найтс» Эдина Хилла в начале второго периода стал ключевым моментом первого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2). При счёте 1:1 голкипер, лёжа на льду, клюшкой вытащил шайбу, летевшую в пустые ворота.

«Это определённо был переломный момент матча. Это придало нашей скамейке запасных энергии и открыло нам глаза. Может быть, мы не так хорошо играли в начале второго периода, но этот сейв изменил ситуацию и заставил нас очнуться», — цитирует Стоуна пресс-служба НХЛ.

Тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди также заявил о том, что сейв Хилла стал важнейшим моментом матча, повилявшим на ход игры. Сам Хилл подметил, что и ранее делал подобные сейвы.