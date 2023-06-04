«Мы точно знаем, что произошло». Заместитель комиссара НХЛ — об инциденте с Ничушкиным

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал ситуацию с российским форвардом «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным. В номере отеля хоккеиста нашли пьяную женщину, которой потребовалась медицинская помощь.

«Мы точно знаем, что произошло. С этой ситуацией справились правильно как на клубном уровне, так и на уровне лиги», — приводит слова Дэйли The Athletic.

Ранее сообщалось, что в номере Ничушкина нашли пьяную девушку. По словам врача «Колорадо» Брэдли Чангстрёма, который в тот момент присматривал за ней, в отеле не происходило ничего противозаконного. Кроме того, он отметил, что у него есть дополнительные сведения о медицинском состоянии Ничушкина, но он хочет оставить их конфиденциальными.