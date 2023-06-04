Скоренов — об обмене из «Динамо»: это было неожиданно, но рад, что так получилось

Нападающий «Северстали» Александр Скоренов сообщил, что обмен из московского «Динамо» стал для него неожиданностью. Форвард был обменян из московского клуба вместе с нападающим Эмилем Пьяновым на защитника Даниила Пыленкова.
«Новость о подписании была немного неожиданной, но, в целом, рад, что так получилось! В течение прошлого сезона следил за «Северсталью», но сейчас поменялся весь тренерский штаб, и я думаю, всё будет по-другому. Пока мне не объяснили мою роль в команде, но думаю, что на предсезонке уже будут ясны требования тренерского штаба.
Для себя лично ставлю цель как можно больше пользы приносить команде. Это не только голы и передачи, но и игра в обороне, ловля шайбы на себя — всё в совокупности!» — цитирует Скоренова пресс-служба череповецкого клуба.
В прошлом сезоне Скоренов в составе «Динамо» провёл 26 матчей в регулярке и набрал 15 (9+6) очков. В плей-офф на счету 23-летнего нападающего три результативные передачи в четырёх матчах.
- 4 июня 2023
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