«Надеюсь, нам не придётся этого делать». Комиссионер НХЛ — о возможном переезде «Аризоны»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что НХЛ по-прежнему стремится сохранить «Койотс» в Аризоне, и заявил, что владельцу клуба Алексу Меруэло дано время, чтобы изучить варианты с новой ареной. Недавно избиратели в Темпе, штат Аризона, отклонили предложение, которое включало планы строительства новой домашней арены для «Койотс». В следующем сезоне клуб продолжит играть на арене университета, которая вмещает 5000 зрителей.

«Мы будем внимательно следить за этим. Надеемся, что один из вариантов будет реализован. Это потрясающий рынок, где много любителей спорта. Это растущий рынок, один из крупнейших в Северной Америке. Клуб и его болельщики оказались в печальной ситуации. Возможно, в каком-то смысле они стали жертвами обстоятельств.

Сейчас позиции владельцев и клубов НХЛ стали сильнее, чем 20–30 лет назад, мы можем избежать переезда франшиз. И мы хотим убедиться, что изучили все варианты, прежде чем перевозить клуб. И я надеюсь, что нам не придётся этого делать», – цитирует Беттмэна Sportsnet.

Ранее вновь возобновились разговоры о переезде клуба. Хьюстон и Атланта возглавляют список возможных кандидатов на переезд франшизы «Койотс». В обоих городах есть готовые стадионы, на которых выступают команды НБА. Среди возможных кандидатов также упоминается город Квебек, где с 1972 по 1995 год играла команда НХЛ «Квебек Нордикс». При этом варианты с возвращением команды в Глендэйл не рассматриваются в качестве долгосрочных.