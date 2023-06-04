Агент Окулова: был вариант с отъездом в НХЛ, но Костя решил остаться в России

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда ЦСКА Константина Окулова, прокомментировал новое соглашение нападающего с армейским клубом. Контракт рассчитан на два года.
«Было обоюдное желание и у игрока, и у клуба, поэтому переговоры прошли достаточно легко. Обсуждали только нюансы, связанные с бонусами из-за изменений в регламенте КХЛ. Окулов хотел остаться именно в ЦСКА? Да, у него было желание остаться. Был интерес со стороны других клубов, и суммы предлагали больше. Но он принял решение продолжить играть в ЦСКА.
Вариант с отъездом в НХЛ рассматривали? Был в мыслях, но Костя решил остаться в России», — цитирует Черных «РБ Спорт».
Напомним, нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом ЦСКА в минувшей регулярке КХЛ. Окулов забросил 18 шайб, отдал 36 передач и суммарно набрал 54 балла в 60 встречах. Кроме этого, форвард завершил победный розыгрыш Кубка Гагарина на втором месте в списке лучших бомбардиров плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 27 матчах.
- 4 июня 2023
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