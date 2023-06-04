Глава профсоюза НХЛ — об «Аризоне»: игроки НХЛ не должны играть на студенческой арене

Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш заявил, что планирует серьёзно поговорить с руководителями лиги по поводу арены, на которой проводит домашние матчи «Аризона». Арена принадлежит одному из университетов Аризоны и вмещает лишь 5000 зрителей. Недавно избиратели в Темпе, штат Аризона, отклонили предложение, которое включало планы строительства новой домашней арены для «Койотс».
«Если в ближайшее время не будет определённости с новым местом, нам придётся серьёзно поговорить с лигой. Игроки НХЛ не должны продолжать играть на студенческой арене. Это неправильно. Этого не должно быть», – цитирует Уолша CBC.
Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что НХЛ по-прежнему стремится сохранить «Койотс» в Аризоне, и заявил, что владельцу клуба Алексу Меруэло дано время, чтобы изучить варианты с новой ареной.
- 4 июня 2023
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