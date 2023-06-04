«Виннипег» готов обменять лидеров команды, включая номинанта на «Везину» Хеллебайка

«Виннипег Джетс» готов обменять лидеров команды — вратаря Коннора Хеллебайка, нападающих Марка Шайфли и Пьер-Люка Дюбуа, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Сообщается, что при этом клуб не намерен уходить в перестройку.
«Я думаю, что «Джетс» ясно дали понять, что не уйдут в перестройку, они не будут всё сносить и начинать заново. Да, в рамках этих сделок – если они произойдут – клуб может получить активы на будущее. Но у них есть хорошие игроки на контрактах на несколько лет вперёд, и они хотят их поддержать», – цитирует Фридмана Sportsnet.
У Хеллебайка ($ 6,17 млн) и Шайфли ($ 6,125 млн) контракты истекут по окончании следующего сезона. Хеллебайк попал в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона-2022/2023. Дюбуа может стать ограниченно свободным агентом уже этим летом, имея истекающий контракт на $ 6 млн.
- 4 июня 2023
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