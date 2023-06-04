Голкипер «Спартака» Кареев: сделаю всё возможное, чтобы клуб побеждал

Голкипер «Спартака» Андрей Кареев рассказал, готовился ли он к матчам с родным клубом с дополнительной мотивацией. Вратарь является воспитанником школы «Спартака» – с 8 до 17 лет Андрей четырежды становился чемпионом Открытого первенства Москвы и представлял красно-белых в финалах первенства России.

«В последние годы какого-то особого настроя на «Спартак» у меня не было – готовился как на обычный матч, всё-таки прошло немало времени. Вот в первые годы после ухода, когда я играл за новокузнецкий «Металлург», такое действительно было. Даже немного жаль, что мне так и не довелось сыграть на уровне КХЛ в родных Сокольниках – прежде всего за сам «Спартак», да и против него, на хорошо знакомой арене.

Набрал форму во время выступлений в Финляндии? В Финляндии у меня был большой и качественный тренировочный процесс, а также я получил много игрового времени – конечно, это способствовало моему развитию. Возможно, и финский опыт помог случиться той «сухой» серии в октябре, но главное – я придерживался своей игры, все партнёры по команде отлично мне помогали и это всё общий результат. Моя задача сейчас – помочь «Спартаку» выигрывать матчи, сделать всё возможное от себя для достижения этой цели», — цитирует Кареева пресс-служба «Спартака».

Напомним, в начале мая московский клуб подписал годичный контракт с Кареевым.