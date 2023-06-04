Агент Гусева: в КХЛ у нас есть установка повременить с решением о будущем Никиты
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Юрий Николаев, агент нападающего Никиты Гусева, высказался о будущем хоккеиста. Ранее сообщалось, что Гусев активно ведёт переговоры с московским «Динамо».
«Окончательного решения с клубами из московского региона пока нет. До конца июня — начала июля статус Никиты не поменяется.
Есть ли желание посмотреть варианты из Америки? Я не занимаюсь делами Никиты в Америке, а работаю на российском рынке. Но в КХЛ у нас есть установка повременить с решением», — сказал Николаев в интервью Sport24.
30-летний нападающий СКА провёл в плей-офф 13 матчей и набрал 12 (5+7) результативных баллов. В регулярке он провёл 37 матчей, набрав 49 (23+26) очков. В финале Западной конференции КХЛ СКА уступил ЦСКА с общим счётом 2-4 в серии.
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