Главный тренер «Флориды» оценил игру Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил игру российского голкипера клуба Сергея Бобровского в матче с «Вегас Голден Найтс» (2-5, 0-1 в серии).

«Сергей был великолепен с самого начала игры. После первого сейва, который он сделал, было понятно, что он не «заржавел», и это здорово», — приводит слова Мориса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Бобровский в первом матче финала Кубка Стэнли отразил 29 бросков из 33. «Вегас» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится в Парадайсе в ночь на 6 июня в 3:00 мск.

Ранее Морис подвёл итоги первого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» и призвал всех настраиваться на равную, тяжёлую серию.