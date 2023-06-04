Главный тренер «Флориды» оценил игру Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил игру российского голкипера клуба Сергея Бобровского в матче с «Вегас Голден Найтс» (2-5, 0-1 в серии).
«Сергей был великолепен с самого начала игры. После первого сейва, который он сделал, было понятно, что он не «заржавел», и это здорово», — приводит слова Мориса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Бобровский в первом матче финала Кубка Стэнли отразил 29 бросков из 33. «Вегас» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится в Парадайсе в ночь на 6 июня в 3:00 мск.
Ранее Морис подвёл итоги первого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» и призвал всех настраиваться на равную, тяжёлую серию.
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