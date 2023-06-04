НХЛ опубликовала места с 50-го по 41-е в топ драфта за всю историю, там два россиянина

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своём официальном сайте запустила топ-60 рейтинга лучших выборов драфта за всю его историю. Рейтинг приурочен к 60-й годовщине драфта. Лучшие пики драфта выбирали 13 авторов и редакторов сайта НХЛ. Каждый представил список из 60 лучших выборов драфта за всю историю: №1 получил 60 очков, №2 — 59 и так далее.
Сегодня, 4 июня, опубликованы фамилии хоккеистов, занявших места с 50-го по 41-е. В списке оказались два россиянина — вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (46) и Сергей Зубов (43).
Лучшие выборы на драфте НХЛ за всю историю. Места с 50-го по 41-е:
50-е место: Марсель Дионн (1971 год, «Детройт Ред Уингз», 1-й раунд/2-й номер);
49-е место: Остон Мэттьюс (2016, «Торонто Мэйпл Лифс», 1/1);
48-е место: Джо Нуиндайк (1985, «Калгари Флэймз», 2/27);
47-е место: Данкан Кит (2002, «Чикаго Блэкхоукс», 2/54);
46-е место: Андрей Василевский (2012, «Тампа-Бэй Лайтнинг», 1/19);
45-е место: Пекка Ринне (2004, «Нэшвилл Предаторз», 8/256);
44-е место: Петер Форсберг (1991, «Филадельфия Флайерз», 1/6);
43-е место: Сергей Зубов (1990, «Нью-Йорк Рейнджерс», 5/58);
42-е место: Патрик Кейн (2007, «Чикаго Блэкхоукс», 1/1);
41-е место: Майк Модано (1988, «Миннесота Норт Старз», 1/1).
- 4 июня 2023
-
19:50
-
19:36
-
19:22
-
18:41
-
18:15
-
18:04
-
17:46
-
17:19
-
17:02
-
16:45
-
16:32
-
16:09
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:20