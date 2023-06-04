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Комиссионер НХЛ Беттмэн прокомментировал продажу «Оттавы»

Комиссионер НХЛ Беттмэн прокомментировал продажу «Оттавы»
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал будущую продажу клуба «Оттава Сенаторз».

«Я знаю, что они стремятся продвинуться вперёд как можно быстрее, чтобы завершить этот процесс. Торги были энергичными. Интерес был большой.

Galatioto Sports Partners сообщили мне, что они ожидают очень хорошего результата в ближайшие несколько недель. Так что нам всем придётся сесть и просто ждать.

Я знаю, что было много спекуляций по поводу процесса и того, сколько времени он займёт. Есть две причины для этого. Во-первых, покупка актива стоимостью в миллиард долларов — это не то же самое, что покупка новой машины. Для этого требуется немного больше усердия и работы.

Я также думаю, что в большинстве случаев, когда продаются франшизы, вы не узнаете об этом, пока дело не дойдёт до конца», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.

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