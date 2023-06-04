«Для меня НХЛ потеряла уважение». Быков — об отказе лиги привезти Кубок Стэнли в Россию

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал отказ Национальной хоккейной лиги привезти Кубок Стэнли в Россию.
«Для меня НХЛ потеряла уважение. То, что они творят с хоккейным сообществом, ужасно. Они создали прецеденты, когда нашим игрокам на международной арене не дают проявить себя. Для меня НХЛ больше не существует. Они делают всё только в своих интересах. Спорт должен давать людям возможность развиваться, а НХЛ – уже политизированная организация.
Мы должны больше пропагандировать нашу лигу, наш хоккей и наш спорт. Лучше возить по городам Кубок Гагарина. Почему-то американские и канадские игроки не возят Кубок Гагарина к себе», — цитирует Быкова «РИА Новости Спорт».
Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что российские игроки не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года.
- 4 июня 2023
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