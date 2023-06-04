Шестёркин — о лакросс-голах: это неуважение к вратарю и его делу

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о своём отношении к лакросс-голам.

«Один раз Сидни Кросби попытался так забить. Он делал лакросс с неудобной руки. В целом я видел начало движения, но не знаю, смог бы я поймать шайбу, если бы у него она не сошла с крюка.

Но моё мнение – я бы поменял правила и удалял игрока за попытку лакросса. Это неуважение к вратарю и его делу», — цитирует Шестёркина «Хоккей на Кинопоиске».

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27-летний голкипер в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл за «Рейнджерс» 58 матчей, в которых одержал 37 побед. Шестёркин — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина.