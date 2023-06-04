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Шестёркин ответил на вопрос, смотрит ли матчи других команд

Шестёркин ответил на вопрос, смотрит ли матчи других команд
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о том, смотрит ли матчи других команд.

«Я слежу за результатами матчей. Но если, допустим, Сорока [Илья Сорокин] играет, то люблю посмотреть игру по возможности», — приводит слова Шестёркина «Хоккей на Кинопоиске».

Отметим, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин – крёстный отец сына Игоря Шестёркина.

27-летний голкипер в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл за «Рейнджерс» 58 матчей, в которых одержал 37 побед. Шестёркин — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА.

Ранее Шестёркин рассказал о своём отношении к лакросс-голам.

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