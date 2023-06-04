Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Хедман продаёт дом в родном городе

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Хедман продаёт дом в родном городе
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман продаёт дом в родном шведском городе Эрншёльдсвик, сообщает Expressen.

Вилла площадью 109 квадратных метров расположена у воды. Дом и участок у моря оцениваются в 8,5 млн шведских крон (около $ 800 тыс.). Дом был построен в 1991 году, но защитник отремонтировал его и использовал несколько эксклюзивных материалов.

Фото: Länsförsäkringar

Фото: Länsförsäkringar

Виктор Хедман родился и вырос в Эрншёльдсвике. Защитник попал в заокеанскую лигу из шведского «МОДО».

«Здесь есть всё, город идеального размера, а лето с архипелагом — лучшее, что может быть. Здесь я родился, и здесь я буду жить, когда закончу карьеру в Национальной хоккейной лиге», — говорил Хедман в 2021 году.

Материалы по теме
Фото
«Юные юлаевцы знают, как выигрывать Кубок Стэнли». Василевский посетил арену «Салавата»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023