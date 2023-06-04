Двукратный обладатель Кубка Стэнли Хедман продаёт дом в родном городе
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман продаёт дом в родном шведском городе Эрншёльдсвик, сообщает Expressen.
Вилла площадью 109 квадратных метров расположена у воды. Дом и участок у моря оцениваются в 8,5 млн шведских крон (около $ 800 тыс.). Дом был построен в 1991 году, но защитник отремонтировал его и использовал несколько эксклюзивных материалов.
Фото: Länsförsäkringar
Фото: Länsförsäkringar
Виктор Хедман родился и вырос в Эрншёльдсвике. Защитник попал в заокеанскую лигу из шведского «МОДО».
«Здесь есть всё, город идеального размера, а лето с архипелагом — лучшее, что может быть. Здесь я родился, и здесь я буду жить, когда закончу карьеру в Национальной хоккейной лиге», — говорил Хедман в 2021 году.
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