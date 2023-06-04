Нападающий «Нефтехимика» назвал самого сильного центрфорварда в КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин высказался о лучших центрфорвардах КХЛ.
«Кто лучший центр в КХЛ? Если не брать центров нашей команды, то мне очень нравится Эрик О′Делл. Он сбалансированный, двусторонний центральный нападающий.
Нельзя сбрасывать со счетов и Вадима Шипачёва. Да, может, он и не такой быстрый, и не силовой форвард, но он очень развит интеллектуально в плане хоккея. У него отличное мышление, за его игрой приятно наблюдать. Также мне нравится Александр Кадейкин, а ещё отмечу Корбана Найта.
Патрис Кормье покинул нашу лигу, станет на «точке» чуть легче? Да, он хорошо играл, но не считаю, что в КХЛ он был лучшим на вбрасываниях. Заметьте, он играет сугубо с левой стороны с точки вбрасывания для себя. В лиге есть более универсальные центры на «точке». Снова отмечу О′Делла. Считаю, что именно он самый сильный центрфорвард в КХЛ на вбрасываниях, и это несмотря на то, что по статистике Найт самый сильный.
Если говорить о российских центральных нападающих, то на «точке» очень сильно играет Сергей Андронов из «Локомотива». Вспомню того же Кадейкина, а также Алексея Бывальцева из «Автомобилиста». Вот с ними сложно играть на «точке». Вообще, центры-легионеры на вбрасываниях играют гораздо сильнее российских центральных, но в последнее время заметно выравнивание соотношения сил», — приводит слова Митякина сайт «Нефтехимика».
- 4 июня 2023
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