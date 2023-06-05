Юрий Новиков: Кузьменко, Бучневич и Барабанов перевернули НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру Андрея Кузьменко, Павла Бучневича и Александра Барабанова. Напомним, контракты данных игроков вошли в число самых ценных в НХЛ по версии The Athletic.

«Эти трое ребят перевернули НХЛ. Кузьменко весь год был на слуху, он здорово отработал чемпионат и мощно сыграл. Это крепкий игрок, у него хорошее будущее. Что касается Бучневича, то он тоже хорошо показал себя в сезоне. А Барабанов стал открытием плей-офф. Мы рады за ребят. Они не являются вывеской НХЛ и суперзвёздами, но у них получилось сыграть полезно. Это отличный пример для других игроков, который показывает им, что всё зависит только от них.

То, что контракты этих парней назвали одними из самых ценных в НХЛ – знак того, что их там уважают. Наши ребята были лидерами в своих командах на протяжении всего сезона – это дорогого стоит. Люди идут на Панарина и Тарасенко. Сыграть 82 матча на ведущих ролях в лиге – это уже отлично. Играть на команду, привлекать болельщиков и рекламу – это дорогого стоит. А Кубок Стэнли – это Кубок Стэнли. Если посчитать все доходы, то ещё неизвестно, что полезнее. Чемпионат длится дольше, чем в плей-офф, зрителей там больше», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Александр Барабанов в текущем сезоне сыграл за «Сан-Хосе Шаркс» 68 встреч, в которых набрал 47 (15+32) результативных баллов. Павел Бучневич в «Сент-Луис Блюз» за 63 матча забросил 26 шайб и отдал 41 результативную передачу, набрав в общей сложности 67 очков. Андрей Кузьменко в 81 игре за «Ванкувер Кэнакс» набрал 74 (39+35) очка.