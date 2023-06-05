Юрий Новиков: Кузьменко, Бучневич и Барабанов перевернули НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру Андрея Кузьменко, Павла Бучневича и Александра Барабанова. Напомним, контракты данных игроков вошли в число самых ценных в НХЛ по версии The Athletic.
«Эти трое ребят перевернули НХЛ. Кузьменко весь год был на слуху, он здорово отработал чемпионат и мощно сыграл. Это крепкий игрок, у него хорошее будущее. Что касается Бучневича, то он тоже хорошо показал себя в сезоне. А Барабанов стал открытием плей-офф. Мы рады за ребят. Они не являются вывеской НХЛ и суперзвёздами, но у них получилось сыграть полезно. Это отличный пример для других игроков, который показывает им, что всё зависит только от них.
То, что контракты этих парней назвали одними из самых ценных в НХЛ – знак того, что их там уважают. Наши ребята были лидерами в своих командах на протяжении всего сезона – это дорогого стоит. Люди идут на Панарина и Тарасенко. Сыграть 82 матча на ведущих ролях в лиге – это уже отлично. Играть на команду, привлекать болельщиков и рекламу – это дорогого стоит. А Кубок Стэнли – это Кубок Стэнли. Если посчитать все доходы, то ещё неизвестно, что полезнее. Чемпионат длится дольше, чем в плей-офф, зрителей там больше», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».
Александр Барабанов в текущем сезоне сыграл за «Сан-Хосе Шаркс» 68 встреч, в которых набрал 47 (15+32) результативных баллов. Павел Бучневич в «Сент-Луис Блюз» за 63 матча забросил 26 шайб и отдал 41 результативную передачу, набрав в общей сложности 67 очков. Андрей Кузьменко в 81 игре за «Ванкувер Кэнакс» набрал 74 (39+35) очка.
- 5 июня 2023
-
09:29
-
09:13
-
08:53
-
08:40
-
08:19
-
08:08
- 4 июня 2023
-
23:41
-
23:17
-
22:48
-
22:32
-
22:23
-
21:50
-
21:25
-
21:16
-
20:55
-
20:31
-
20:06
-
19:50
-
19:36
-
19:22
-
18:41
-
18:15
-
18:04
-
17:46
-
17:19
-
17:02
-
16:45
-
16:32
-
16:09
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:20
-
14:00