Победный гол Комарова помог «Квебеку» Патрика Руа выиграть Мемориальный кубок

«Квебек Ремпартс» разгромил «Сиэтл Тандербёрдс» в финале Мемориального кубка со счётом 5:0. В составе команды Патрика Руа 2 (1+1) очка набрал защитник Всеволод Комаров, на счету которого победная шайба. Права в НХЛ на защитника принадлежат «Баффало Сэйбрз».
В текущем сезоне 19-летний россиянин провёл 62 матча в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), набрав 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) очков.
Самым ценным игроком розыгрыша Мемориального кубка стал Джеймс Малатеста, который в четырёх матчах забросил пять шайб. Он же был признан MVP плей-офф QMJHL.
Напомним, «Квебек Ремпартс» стал чемпионом QMJHL впервые после возрождения клуба в 1997 году. Оригинальные «Ремпартс» побеждали пять раз – в 1970, 1971, 1973, 1974 и 1976 годах.
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