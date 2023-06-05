Ткачёв: если с НХЛ не получится, хочу остаться в «Авангарде»

Нападающий Владимир Ткачёв рассказал о своём будущем и о переговорах с «Авангардом».
«Начнем с того, что ни я, ни мой агент не разговаривали с омским клубом насчёт финансовых условий. Я не понимаю, откуда в СМИ появились такие суммы [120 млн рублей]. С нашей стороны никаких условий не выдвигалось, потому что я решил поехать в Северную Америку. И когда завершилась серия [плей-офф] с «Авангардом», я укрепился в этом мнении.
«Авангард» предлагал подписать новый контракт во время прошлого сезона? Опять же, никакой конкретики, никаких цифр. Всё было как-то мимоходом, типа давай начнем переговоры. Я всегда отвечал, что к этому вопросу мы вернёмся только после окончания сезона, так как хотелось сконцентрироваться на игре за «Авангард». Никогда не было моего согласия или отказа, не доходило до обсуждения вопросов. Я свою позицию чётко говорил в момент, когда у меня спрашивали, а такое было три-четыре раза.
Скандал после интервью Дамира Шарипзянова? Спрошу у Дамира при случае, что там произошло. Но с моей стороны комментариев не будет. Переговоры агента и хоккеиста с клубом — это их дело. Мне вообще всё равно, кто сколько получает. Даже на уровне шуток я ничего говорить не буду.
Где продолжу карьеру, если с НХЛ не получится? Я бы хотел остаться в Омске. Это мой родной город, меня все устраивает. Вообще бы не стал ничего менять. Если вы помните, год назад я говорил, что готов был подписать длительный контракт, но мы договорились на год. Поездка в систему «Лос-Анджелеса» не дала ответы на вопросы по поводу моего уровня, и хотелось попробовать снова», — сказал Ткачёв в интервью «Спорт-экспресс».
Ранее о ситуации с продолжением карьеры Ткачёва рассказал его агент — Шуми Бабаев.
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