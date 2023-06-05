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Константин Окулов привезёт Кубок Гагарина в Новосибирск

Константин Окулов привезёт Кубок Гагарина в Новосибирск
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Константин Окулов проведёт встречу с болельщиками в Новосибирске 12 июня в 18:00, сообщает пресс-служба ЦСКА. В рамках мероприятия все желающие смогут сфотографироваться с главным трофеем КХЛ — Кубком Гагарина и взять автограф у нападающего армейского клуба.

Окулов является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022, 2023).

«Уважаемые болельщики! Буду ждать вас 12 июня в 18:00 на автограф-сессию со мной и Кубком Гагарина. Мероприятие будет проходить в нашем зоопарке г. Новосибирска», — заявил Окулов.

Напомним, 28-летний форвард является воспитанником хоккейной школы «Сибирь». За новосибирский клуб Константин провёл 109 матчей, в которых набрал 35 (19+16) результативных баллов.

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