Константин Окулов привезёт Кубок Гагарина в Новосибирск
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Константин Окулов проведёт встречу с болельщиками в Новосибирске 12 июня в 18:00, сообщает пресс-служба ЦСКА. В рамках мероприятия все желающие смогут сфотографироваться с главным трофеем КХЛ — Кубком Гагарина и взять автограф у нападающего армейского клуба.
Окулов является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022, 2023).
«Уважаемые болельщики! Буду ждать вас 12 июня в 18:00 на автограф-сессию со мной и Кубком Гагарина. Мероприятие будет проходить в нашем зоопарке г. Новосибирска», — заявил Окулов.
Напомним, 28-летний форвард является воспитанником хоккейной школы «Сибирь». За новосибирский клуб Константин провёл 109 матчей, в которых набрал 35 (19+16) результативных баллов.
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