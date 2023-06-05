«Почему-то виноватым считали меня». Ткачёв — о слабой игре легионеров «Авангарда»

Нападающий Владимир Ткачёв рассказал о разговоре с бывшим председателем совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым.
«С Александром Крыловым встречался один на один — только раз. Как раз когда в начале сезона начались поражения, пошли индивидуальные беседы. Меня вызвали, спросили, что происходит, есть ли какие-то проблемы. Недолго посидели, и всё. С тех пор я его видел иногда в раздевалке, когда он приезжал в Омск.
Когда иностранцы прекратили набирать очки, меня стали обвинять в том, что они плохо играют? Что-то такое было. Это очень неприятно. Всё-таки играет вся команда, плюс невозможно пройти весь турнир ровно. Но почему-то виноватым считали меня. Но потом к этой теме никогда не возвращались», — сказал Ткачёв в интервью «Спорт-экспрессу».
Ткачёв в прошлом сезоне сыграл 78 матчей, в которых набрал 73 (26+47) очка.
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