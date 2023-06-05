Гендиректор «Лады»: надеюсь, что к середине июня наш состав будет укомплектован на 85%

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв высказался о текущей селекционной работе клуба.
«Мы нуждаемся в игроках, но это дело времени. Я надеюсь, что к середине июня наш состав будет укомплектован на 85%. К сожалению, нам придётся комплектоваться в основном неограниченно свободными агентами – игроками, за которыми не закреплены права на определённый клуб. Тут всё будет зависеть от нас, как мы сработаем на рынке, что сможем предложить», — заявил Чеботарёв в эфире «Авторадио».
Напомним, ранее «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.
Ранее о трудностях в подписании контрактов с молодыми игроками рассказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
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