Спортдиректор «Адмирала»: у нас остались две вакансии легионеров, но вопрос сложный

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал о поиске двух иностранных игроков.

«Остались только две вакансии легионеров, а так команда практически сформирована. К сожалению, рынок не такой богатый, плюс затрудняет ситуацию то, что многие не хотят ехать. Вопрос довольно сложный», — цитирует Аверкина ТАСС.

Напомним, с сезона-2023/2024 на матчи чемпионата КХЛ российские клубы смогут заявлять не более трёх иностранных игроков. На хоккеистов из Беларуси и Казахстана ограничение не распространяется. Единственным иностранным игроком с действующим контрактом в «Адмирале» является канадский защитник Колби Уильямс.

Ранее стало известно, что хоккейные клубы «Адмирал» и «Динамо-Алтай» заключили договор о спортивном сотрудничестве.