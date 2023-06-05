Спортдиректор «Адмирала»: у нас остались две вакансии легионеров, но вопрос сложный
Поделиться
Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал о поиске двух иностранных игроков.
«Остались только две вакансии легионеров, а так команда практически сформирована. К сожалению, рынок не такой богатый, плюс затрудняет ситуацию то, что многие не хотят ехать. Вопрос довольно сложный», — цитирует Аверкина ТАСС.
Напомним, с сезона-2023/2024 на матчи чемпионата КХЛ российские клубы смогут заявлять не более трёх иностранных игроков. На хоккеистов из Беларуси и Казахстана ограничение не распространяется. Единственным иностранным игроком с действующим контрактом в «Адмирале» является канадский защитник Колби Уильямс.
Ранее стало известно, что хоккейные клубы «Адмирал» и «Динамо-Алтай» заключили договор о спортивном сотрудничестве.
Комментарии
- 5 июня 2023
-
12:48
-
12:32
-
12:20
-
11:50
-
11:46
-
11:16
-
11:09
-
11:00
-
10:35
-
10:21
-
10:09
-
09:46
-
09:29
-
09:13
-
08:53
-
08:40
-
08:19
-
08:08
- 4 июня 2023
-
23:41
-
23:17
-
22:48
-
22:32
-
22:23
-
21:50
-
21:25
-
21:16
-
20:55
-
20:31
-
20:06
-
19:50
-
19:36
-
19:22
-
18:41
-
18:15
-
18:04
Партнерский контент