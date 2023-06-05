«Это будет адская серия». Легенда НБА Баркли — о финале Кубка Стэнли
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Член Зала славы баскетбола, легенда НБА Чарльз Баркли поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз».
«Вегас» играет хорошо. В прошлой игре на арене было шумно. Я наблюдал за всем матчем.
Всем нравится Мэттью Ткачук. Сергей Бобровский великолепен для «Пантерз». Но та сделка, которую «Вегас» заключил несколько лет назад с Айкелом, приносит дивиденды, плюс Джонатан Маршессо играет потрясающе. Глубина состава «Вегаса» невероятна.
Это будет адская, долгая и затянутая серия», — приводит слова Баркли The Athletic.
Напомним, «Вегас» ведёт в финальной серии со счётом 1-0. Второй матч финала плей-офф НХЛ состоится в Парадайсе в ночь на 6 июня в 3:00 мск.
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