«Категорически против». Глава Ассоциации агентов — о публикации зарплат хоккеистов в СМИ

Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов выступил резко против публикаций зарплат хоккеистов в СМИ.
«Наша позиция не отличается от российского законодательства. Есть защита персональных данных, и зарплаты игроков попадают под эту категорию. Поэтому мы категорически против того, чтобы эта информация попадала в общественное пространство. Пока не будет принято какое-то решение по данному вопросу: или будут внесены соответствующие изменения в закон, или игроки дадут согласие на публикацию этих данных.
В лиге прекрасно понимают, как появляется такая информация. ЦИБ – это программа, где видно, кто и в какое время ознакомился с теми или иными данными. Думаю, что КХЛ будет и в дальнейшем предпринимать шаги, чтобы сохранить данные в тайне, тем более что электронная база со временем развивается и становится совершеннее. То, что информация утекает, это не вина лиги. Физические лица получают её каким-то образом и распространяют в качестве слухов и инсайдов», — цитирует Меркулова «РБ Спорт».
Ранее Меркулов рассказал о борьбе с «противоправным влиянием на результаты соревнований».
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