Мичков — лучший в категории «Хоккейное чутьё» среди игроков драфта НХЛ по версии Athletic

Североамериканский портал The Athletic представил лучших игроков предстоящего драфта НХЛ — 2023 в различных категориях.

Российский нападающий Матвей Мичков стал лучшим в категории «Хоккейное чутьё».

«В то время как на этом драфте есть много высокоинтеллектуальных игроков, заслуживающих внимания, есть два игрока, чьё хоккейное чутьё выделяется из общей массы особым образом, — это Мичков и Гейб Перро. Некоторые в НХЛ называют Мичкова «хоккейным гением» или обладающим «незаурядным хоккейным чутьём». Матвей часто играет намного выше своего возрастного уровня. То, как он видит лёд, и его понимание в создании атакующих действий, — это действительно нечто особенное», — сказано в статье.

Также Мичков занял второе место в категории «Лучшее владение клюшкой», уступив Коннору Бедарду, и четвёртое в категории «Лучший бросок».