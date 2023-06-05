Тренер хоккейной команды предстанет перед судом за избиение детей клюшкой

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего тренера детской хоккейной команды, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г» ч. 2 ст. 117 (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением с несовершеннолетним), сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
«Органами предварительного расследования установлено, что в период с августа 2021 г. по ноябрь 2022 г. обвиняемый, находясь на территории Вельского и Устьянского районов, испытывая неприязнь к пяти малолетним подопечным, желая добиться их ухода из команды, систематически причинял детям физические и психические страдания путём нанесения побоев и иных насильственных действий.
В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку, которой наносил удары по различным частям тела воспитанников.
Мужчина вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. Прокурором района в интересах несовершеннолетних заявлены гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда», — сказано в сообщении.
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