Андрей Потайчук: Голдобин поможет «Спартаку» вернуться в плей-офф Кубка Гагарина

Экс-тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук прокомментировал переход Николая Голдобина из «Металлурга» в «Спартак».
«Для кого-то это обмен, а для меня приобретение. «Спартак» получает классного, опытного нападающего. Голдобин отлично проявил себя в «Магнитке», постоянно играл с командой в плей-офф Кубка Гагарина. До конца в Магнитогорске не раскрылся. Может, в Москве ему будет комфортнее, ещё больше начнёт забивать.
Намечается отличная связка Хохлачёв — Голдобин. Николай будет в помощь Александру. Сможет ли теперь «Спартак» попасть в плей-офф? Голдобин поможет прибавить красно-белым в атаке и попасть в плей-офф. Однако открыт ещё вопрос с центром: кто Голдобина будет шайбами снабжать.
Знаете, я приверженец атакующего хоккея, который «Спартак» показывал в СССР. С приходом Николая этот стиль может вернуться. Огромный плюс, что его купили», — сказал Потайчук в интервью Legalbet.
В минувшем сезоне 27-летний Голдобин набрал 38 (21+17) очков в 70 играх за «Металлург».
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