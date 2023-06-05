Спортивный директор «Металлурга» Гомоляко прокомментировал обмен Голдобина

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал про обмен Николая Голдобина в «Спартак» на Данилу Квартальнова.
«Николай принял такое решение, и это его право. Мы посмотрели список игроков для обмена, посовещались с тренерским штабом и приняли решение заключить соглашение с Данилой Квартальновым. Неплохой центр, хорош в отборе шайбы, позиционно грамотно играет в обороне. Ценные качества, если учесть дефицит игроков этой линии», — приводит слова Гомоляко официальный сайт Металлурга».
В минувшем сезоне 27-летний Голдобин набрал 38 (21+17) очков в 70 играх за «Металлург».
В сезоне-2022/2023 на счету Квартальнова 18 (7+11) очков в 53 матчах регулярного чемпионата. Всего в КХЛ нападающий провёл 173 игры и заработал 30 (9+21) результативных баллов.
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