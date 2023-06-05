«Монреаль» заключил новый контракт с лучшим снайпером Кофилдом на восемь лет и $ 62,8 млн
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«Монреаль» заключил новое соглашение с 22-летним нападающим Коулом Кофилдом, сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что новый контракт с американским форвардом рассчитан на восемь лет. Среднегодовая зарплата Кофилда составит $ 7,85 млн. Общая сумма сделки — $ 62,8 млн.
Напомним, «Монреаль» задрафтовал нападающего в 2019 году в первом раунде под общим 15-м номером. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги этого сезона Кофилд принял участие в 46 встречах, в которых забросил 26 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 36 очков при общем показателе полезности «-10». Наравне с Ником Судзуки форвард стал одним из двух лучших снайперов «Канадиенс» в сезоне-2022/2023.
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