Экс-игрок «Коламбуса» рассказал, как Жердев заплатил тренеру, чтобы не тренироваться месяц

Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп вспомнил в эфире подкаста Nasty Knuckles Podcast вспомнил историю о том, как российский нападающий Николай Жердев заплатил тренеру по физической подготовке, чтобы месяц не тренироваться. Хоккеисты вместе играли в «Коламбусе» в сезоне-2005/2066.

«Помню, я всегда был близок с тренерами по физподготовке в командах, в которых играл, потому что я был плох в катании и не любил велотренажёры. Кажется, тогда нашего тренера по физподготовке звали Барри Бреннан, и он сделал нам чуть ли не доску объявлений — у каждого была своя подготовка. Барри сделал индивидуальные занятия для меня, для Жердева, для Нэша. У каждого было своё: ты должен был приходить на тренировку в назначенные дни и заниматься своими делами. А вот Ник не приходил, не проводил свою тренировку.

У Ника был свой переводчик Сергей. Сергей вошёл в раздвевалку, и тренер по физподготовке подозвал его к себе. Тот пошёл. А в тот момент в раздевалке стояли наш генменеджер Даг Маклин, главный тренер Жерар Галлан. Они вместе подозвали Сергея и Ника, и Бреннан начал говорить переводчику: «Эй, Ник не тренировался всё это время. Но он должен». Это то, чего ты ожидаешь от тренеров. «Мы начнём его штрафовать, если он не появится [на тренировке]. Он должен выполнять свои упражнения». Переводчик повернулся к Нику, передал ему это на русском, и они отошли.

На следующий день я тренируюсь в комнате, и они входят. Жердев поворачивается к переводчику и начинает показывать ему, мол, давай, скажи им. Он позвал тренера по физподготовке, Сергей выглядел очень встревоженным. Он не хотел говорить им это. А Ник повторял: скажи, скажи. И он просто протягивает красивый конверт. Тренер спросил, что это, и открыл конверт. Переводчик начал: «Ник сказал, эм, это чек за следующие 30 дней». Нику сказали, что его будут штрафовать на $ 100 за каждый день пропуска тренировок, поэтому он дал им чек на $ 3000 за следующие 30 дней", — сказал Рапп.